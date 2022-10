Do zahraničí přes program Erasmus vyjelo do roku 2021 přes 350 tisíc Čechů

Na mezinárodní výměny a projekty s programem Erasmus+ vyjelo do zahraničí do loňska asi 350.500 Čechů. Nejčastěji se programu účastní vysokoškoláci. Počet účastníků tohoto evropského stipendijního programu by se měl podle ředitele Domu zahraniční spolupráce (DZS) Michala Uhla v dalších letech dále navyšovat. Umožní to vyšší rozpočet programu pro Česko. Ten letos činí zhruba 68,1 milionů eur (asi 1,7 miliardy Kč), tedy asi o 300 milionů korun víc než v roce 2021. Uhl to dnes řekl na tiskové konferenci k 35. výročí programu Erasmus+. Evropský vzdělávací program Erasmus začal fungovat v roce 1987, ČR se do něj zapojila od roku 1998. Organizace DZS má fungování programu v ČR na starosti. Otevřen je v současnosti nejen vysokoškolákům, ale i třeba středoškolákům, žákům základních škol či pracovníkům s mládeží. "Očekáváme, že počet Čechů, které budeme schopni do zahraničí přes program vyslat v dalších letech naroste. V roce 2027 by to mohlo být odhadem 20 procent populačního přírůstku v daný rok, nyní je to asi 15 procent," řekl ředitel DZS. Program Erasmus+ je největší evropský program v podpoře vzdělávání. Nově mohou zájemci přes program například vyjet studovat do celého světa a od roku 2023 se v něm rozšíří možnosti účasti sportovním trenérům a dalším zájemcům ze sportovního odvětví, avizoval Uhl.