Doba mezi dávkami vakcíny se zkrátí, očkovat se už lze i bez registrace

Doba mezi první a druhou dávkou vakcíny proti onemocnění covid-19 se od poloviny července zkrátí ze současných 34 na 21 dní. Třítýdenní interval se bude týkat zájemců, kteří ještě nemají rezervovaný termín očkování. Výjimku budou mít děti od 12 do 15 let, jejichž rodiče budou moci žádat o zkrácení lhůty i v případě, že dítě už má termín zarezervovaný nebo už první dávku dostalo. Zvýšit zájem o očkování proti novému typu koronaviru by mohla dvojice očkovacích center, která se dnes otevřela v Praze a kde je možné se nechat naočkovat i bez předchozí registrace.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) předpokládá, že od 1. září už nebudou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny preventivní testy na koronavirus. V současné době jsou ze zdravotního pojištění hrazeny měsíčně čtyři antigenní testy a dva PCR. "Myslíme si, že to je doba, kdy už budeme v situaci, že ten, kdo se mohl nechat naočkovat, tak se naočkoval," řekl ministr.