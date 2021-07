Dostálová: Program Živel jsme rozšířili o žadatele s rozestavěným bydlením

Lidé, kterým tornádo poškodilo rozestavěné bydlení, budou moci podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) získat dotaci až dva miliony korun a další až tři miliony korun formou zvýhodněného úvěru z programu Živel. Z pravidel pro čerpání pomoci byl zároveň odstraněn požadavek, že žadatel nesmí být tři roky před podáním žádosti v úpadku nebo likvidaci. Změny schválila vláda, uvedla Dostálová na twitteru.

V případě nezkolaudovaných obydlí by se podle materiálů na vládu mělo jednat nejvýše o desítky hlavně rodinných domů. "Negativní sociální následky by mohly převýšit závažnost dopadu do státního rozpočtu," uvedl úřad. Pomoc z programu si smějí nárokovat lidé pojištění i nepojištění.