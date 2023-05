Efektivnější výběr daní má zajistit nový informační systém finanční správy

Finanční správa chce vybudovat nový informační systém, který by měl mimo jiné pomoct k efektivnějšímu výběru daní a zjišťování daňových úniků. V České televizi to uvedla nová generální ředitelka Finanční správy Simona Hornochová. Systém by měl být uveden do provozu na přelomu let 2025 a 2026.

"My se potřebujeme rozvíjet v rámci nového systému, pracujeme na finalizaci zadávací dokumentace, abychom se posunuli v digitalizaci do 21. století," řekla Hornochová. Nový systém, který nahradí starý systém Adis z roku 1992, má podle ní vést k větší efektivitě Finanční správy.

Lepší práce s daty v novém systému má podle Hornochové pomoct vybírat více peněz na daních, například díky tomu, že se lépe zacílí daňové kontroly. K větší efektivitě podle Hornochové také povede zrušení 77 územních pracovišť Finančního úřadu. Dodala, že Finanční správa potřebuje obecně zefektivnit provoz, protože bude mít méně peněz na provoz v důsledku vládního konsolidačního balíčku.