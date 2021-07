Epidemie přestává zpomalovat, roste počet nakažených i reprodukční číslo

V Česku začíná růst počet nově nakažených. Ve středu jich přibylo 151, to je o skoro 50 případů víc než minulý týden, vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. A roste také reprodukční číslo, tedy údaj, který informuje o průměrném počtu lidí, kteří se nakazí od jednoho pozitivně testovaného. Aktuálně je na hodnotě 1,2, to je nejvíc od konce února. Kvůli sílící epidemii a riziku šíření mutací koronaviru se dnes mimořádně sejde vláda, která projedná případné zavedení nových protiepidemických opatření.