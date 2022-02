Epidemiolog: Respirátory bychom mohli začít odkládat od poloviny března

Respirátory by se mohly podle epiemiologa Rastislava Maďara postupně začít odkládat od poloviny března. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že na různých místech to bude postupně podle připraveného plánu pro ministerstvo zdravotnictví. Očkovaní, kteří se nakazili variantou omikron, podle odborníků nemusí spěchat s posilující dávkou. Lepší je mít vyšší ochranu před podzimní vlnou. Podle Maďara dostupnost očkování a účinné léčby covidu-19 umožní návrat téměř do normálu. Bude podle něj odpovědnost spíš individuální.

Viroložka Ruth Tachezy varovala před tím, že by se po odeznění vlny omikronu z neproočkovaných komunit mohla začít znovu šířit nebezpečnější předchozí varianta koronaviru delta. Lidé se dvěma dávkami očkování, kteří v poslední vlně prodělali omikron, podle ní s posilující dávkou spěchat nemusí. "Rozhodně bych to velmi zvážila před podzimem. S velkou pravděpodobností uvidíme nárůst případů zase na podzim," dodala. Maďar by posilující dávku na konci léta doporučil zejména rizikovým osobám, ale bude dostupná i pro ostatní zájemce.