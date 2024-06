Eurovolby v Česku by podle průzkumů vyhrálo ANO před koalicí Spolu

Volby do Evropského parlamentu v Česku podle průzkumů opět vyhraje opoziční hnutí ANO před vládní koalicí Spolu. Prosadí se také Piráti, Starostové, SPD s Trikolorou a KSČM v rámci koalice Stačilo!. Z ostatních uskupení by europoslance mohla podle posledních průzkumů agentury STEM/MARK nově mít také koalice Přísaha s Motoristy. ANO by podle čtyř letošních šetření agentur Ipsos, STEM/MARK, Kantar CZ a Data Collect mělo obdržet 26 až 27 procent hlasů, což by mu zajistilo minimálně obhajobu dosavadních šesti z celkového počtu 21 křesel pro české zástupce v Evropském parlamentu. Koalice Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, by měla obdržet 20 až 22 procent hlasů, což by pro ni znamenalo pět křesel. Pirátům dávají průzkumy šanci na zisk deseti až 12 procent hlasů. Podobně koalice Starostů může pomýšlet na zisk zhruba osmi až 13 procent hlasů. Koalice parlamentního hnutí SPD s neparlamentní Trikolorou by podle průzkumů získala zhruba osm až 11 procent hlasů, díky nimž by obhájila dvě místa v europarlamentu.