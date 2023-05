Exportéři: Zvýšení daně z příjmu právnických osob státu výrazný výnos nepřinese

Vládou chystané zvýšení daně z příjmu právnických osob na 21 procent ze současných 19 procent státu výrazný výnos nepřinese, řekl ČTK místopředseda Asociace exportérů a předseda představenstva firmy ATAS elektromotory Náchod Otto Daněk. U vládou chystaných škrtů v dotacích pro průmysl věří, že zachovány zůstanou podpory pro malé a střední podniky. Daň z příjmu právnických osob by měla podle vládního balíku konsolidačních opatření vzrůst na 21 procent od roku 2025 a státu by měla vynést 22 miliard korun. U národních dotací pro průmysl a obchod pro roky 2024 a 2025 vláda oznámila snížení o 20 miliard korun. Podrobnosti k tomu neuvedla. "Managementy firem si s růstem daně v rámci zákona budou asi umět poradit tak, aby firmy platily jen to, co bude nezbytně nutné," uvedl Daněk. Dodal, že pokud by si firmy poradit neuměly a daňová povinnost by přerostla únosné meze, mohly by se rozhodnout pro přestěhování do daňových rájů. Výrazný přínos z daně z příjmu se podle Daňka nedá čekat i proto, že náklady výrobcům v posledních dvou letech výrazně vzrostly a jejich ziskovost klesla.