Ferdinand Porsche : otec legendárního Brouka a rodák z Vratislavic nad Nisou

Rodný dům Ferdinanda Porscheho v libereckých Vratislavicích | Foto: Eva Malá, Český rozhlas

Narodil se 3. září 1875 ve Vratislavicích, což je dnes městská část Liberce. Jeho otec byl podnikavý řemeslník, který se angažoval i v místní samosprávě a kultuře. Chtěl, aby po něm Ferdinand převzal klempířskou živnost, ale když viděl, jak je od dětství technicky nadaný a táhne ho do světa, nebránil mu.

Porscheho rodný dům není tradičním muzeem | Foto: Jaroslav Hoření, Český rozhlas

“Mladý Ferdinand vymýšlel doma různé technické zlepšováky, kterými své rodiče překvapoval a nebylo to vždycky příjemně. Když ale dokázal například zavést do rodinného domu elektřinu, pochopil i jeho otec, že se bude nejspíš ubírat tímhle směrem,” vysvětluje Lukáš Nachtmann, historik a vedoucí archivu společnosti Škoda Auto, která se dnes stará o Porscheho rodný dům a připomíná jeho osobnost.

V osmnácti letech nastoupil Porsche do učení u Spojených elektrických podniků a.s. ve Vídni a v téhle společnosti se vypracoval z počátečních pozic a ve svém volném čase navštěvoval elektrotechnické přednášky na univerzitě. Brzy se stal vedoucím zkušebního provozu a prvním asistentem v oddělení výpočtů. V roce 1898 dostal Porsche nabídku od C. K. dvorní továrny Lohner, specializující se na výrobu kočárů, která potřebovala elektromotor pro nový automobil. Porscheho nadšení pro projekt vedlo k intenzivní spolupráci, a nakonec přijal nabídku stát se zaměstnancem firmy Lohner.

KdF 41, slavný Volkswagen Brouk | Foto: Josef Mlejnek, Český rozhlas

Porsche představil novátorskou koncepci automobilu s názvem „systém Lohner-Porsche“, kde každé z předních kol obsahovalo elektromotor o výkonu 2,5 koňské síly. Jím navržený design Lohner-Porsche vzbudil velkou pozornost. Elektromobil nejenže překonal několik rychlostních rekordů, ale zazářil na Světové výstavě v Paříži v roce 1900, kde získal zlatou medaili. I když nakonec převážil koncept automobilů se spalovacími motory, není nadsázkou říct, že Porsche se svou myšlenkou hybridních automobilů v podstatě předběhl dobu o bezmála století.

Zrod volkswagenu - lidového vozítka

Porscheho kariéra se ale naplno rozběhla až po první světové válce v Německu, když nastoupil jako hlavní konstruktér firmy Daimler ve Stuttgartu. Stál za konceptem několika velmi úspěšných závodních i luxusních automobilů Začátkem 30. let založil vlastní konstrukční firmu, která projektovala a prodávala technická řešení jiným firmám. Právě v ní se zrodil koncept lidového vozítka (volkswagenu), které mělo stát méně než tisíc marek. I když se jejich výrobu před začátkem druhé světové války nepodařilo spustit, řešení dalo později vzniknout jednomu z nejikoničtějších aut 20. století: VW Brouk. Syn Ferdinanda Porscheho Ferry po otci zdědil technický a konstruktérský talent a představivost, ale soustřeďoval se na sportovní auta. Takže druhé ikonické auto 20. století Porsche 911 je výsledkem jeho práce.

Adolf Hitler a Ferdinand Porsche | Foto: ČTK/DPA/DB

Ferdinand Porsche vstoupil ve 30. letech do NSDAP, spolupracoval s nacisty aktivně právě na vývoji lidového auta a později vojenských vozidel. Stal se také členem SS a dosáhl hodnosti SS-Oberführera. Historik Lukáš Nachtmann tuhle skutečnost nijak nebagatelizuje, ale dodává:

“Byl to prostě technik, který chtěl pracovat, prosazovat svoje nápady a vize, uvádět své myšlenky do praxe. Zapletl se s režimem, který tenkrát v Německu vládl a tím si poškodil pověst.”

Po válce byl Ferdinand Porsche pozvaný do Francie, aby pomohl s obnovou automobilového průmyslu také tam. Francouzské úřady ho zatkly a vyšetřovaly ve vazbě jako údajného válečného zločince. Nakonec ho ale po zaplacení značné pokuty propustily. Žil a dál pak pracoval v Rakousku a zemřel náhle při první návštěvě Stuttgartu od konce války. V té době už se slibně rozjížděla výroba aut Volkswagen Brouk. Asi nejvýmluvnějším odkazem Ferdinanda Porscheho je skutečnost, že zůstaly ve výrobě 65 let a prodalo se jich skoro 22 milionů.