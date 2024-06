Feri podal dovolání v kauze znásilnění, vyplývá z justiční databáze

Bývalý poslanec Dominik Feri, který je odsouzen na tři roky vězení za znásilnění dvou dívek o další pokus o něj, podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Vyplývá to z informací v justiční databázi. Feri nastoupil do vězení koncem května. Vinu od počátku odmítá a zpochybňuje věrohodnost dívek. Dva dokonané skutky znásilnění se podle pravomocného rozsudku měly stát ve Feriho žižkovském bytě. Tehdejší mladý teplický radní, student práv a populární influencer tam podle výpovědí v březnu a listopadu roku 2016 líbal a osahával dvě dívky přes jejích nesouhlas a následně s nimi prováděl sexuální praktiky. Jedné z nich bylo v té době pouhých 17 let.

Ústavní soud navíc minulý týden vyhověl stížnosti jedné z pěti žen, jejíž případ policie původně odložila. Dívka, jejímž případem se nyní bude státní zastupitelství opětovně zabývat tvrdí, že měla s Ferim souhlasný pohlavní styk, při kterém si Feri sundal bez jejího souhlasu kondom. Policie to nepovažovala za trestný čin, podle ÚS to je možné kvalifikovat jako znásilnění. Zbylým čtyřem stěžovatelkám soud nevyhověl.