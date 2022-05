Festival Open House otevře v Praze během víkendu lidem stovku běžně nepřístupných budov

Osmý ročník festivalu Open House Praha je letos věnovaný připomínce jubilea narození několika významných architektů působících v českých zemích. Jedním z nich je slovinský architekt Jože Plečnik, od jehož narození v lednu uplynulo 150 let a zájemci si mohou prohlédnout jeho nejslavnější pražskou stavbu, kostel Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradech.Vedle toho lidé mohou navštívit například stavby, které vznikly podle návrhů představitele české meziválečné architektury Pavla Janáka nebo představitele takzvané české novorenesance Vojtěcha Ignáce Ullmanna. Z tvorby Janáka, od jehož narození v březnu uplynulo 140 let, jsou v programu zastoupeny stavby z jeho různých životních období, například Klubový dům Autoklubu ČR, funkcionalistický hotel Juliš na Václavském náměstí, Palác Adria ve stylu takzvaného národního slohu nebo konstruktivistický objekt vinohradského Husova sboru s nepřehlédnutelnou zvonicí. Za architekturou mohou lidé tentokrát i do odlehlých částí Prahy, například na Zbraslav, do Modřan nebo Komořan. Navštívit tak mohou nedávno dokončenou radnici Prahy 12, areál Českého hydrometeorologického ústavu v zámku v Komořanech a jeho okolí nebo čerstvě zrekonstruované komunitní centrum Klubovna Zbraslav v místech bývalé prádelny od architektů ze studia Projektil.