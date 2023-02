Bude mít Pražský hrad opět svého architekta? Nově zvolený prezident s tím počítá

Petr Pavel | Foto: Martin Vaniš, Radio Prague International

Když se nově zvoleného prezidenta na tiskové konferenci novináři zeptali, co by udělal jinak než jeho předchůdce ve funkci Miloš Zeman, odpověděl stručně: všechno. Plánuje prý „civilnější“ prezidentskou roli, která by lépe odpovídala 21. století. Promluvil také o tom, že by rád změnil některé věci v sídle hlavy státu.

„Jedny z prvních kroků povedou k fyzickému i informačnímu otevření Hradu. Chtěl bych více akcí, které přivedou na hrad veřejnost, a to nejen v oblasti kultury, ale i vědy,“ uvedl.

Zároveň naznačil, že by chtěl obnovit funkci architekta Pražského hradu. „Co se týká architektury, Tomáš Garrigue Masaryk měl svého Plečnika a já budu moc rád, když se mnou bude spolupracovat architekt Pleskot,“ prozradil Pavel, že by si přál, kdyby ho na Hrad doprovázel jako prezidentův architekt Josef Pleskot.

Pleskotův tunel | Foto: Štěpánka Budková, Radio Prague International

Ten už na Hradě svoji stopu zanechal. V době prezidentování Václava Havla, kdy měl funkci hradního architekta Bořek Šípek, vytvořil Josef Pleskot nový průchod valem Prašného mostu v Jelením příkopě. Českému rozhlasu nyní řekl, že pokud by se novým hradním architektem stal, chtěl by pracovat na celkovém otevření objektu veřejnosti.

„Odkrývat opravdu dosud nevyužitá a dokonce zapomenutá místa, vytvářet nové prostorové vazby, které mohou nastolovat novou kvalitu společenských vztahů. To všechno je široký okruh témat, které by bylo potřeba aktualizovat a revidovat,“ naznačil architekt, který je známý hlavně svými architektonickými projekty pro Litomyšl a řešením areálu Dolních Vítkovic v Ostravě.

Respektovaná osobnost

Plečnikova vyhlídka s Pyramidou v Jižních zahradách Pražského hradu | Foto: Jolana Nováková, Český rozhlas

Podle historika architektury Zdeňka Lukeše, který v sídle českých vládců pracuje už od roku 1990, je pro Pražský hrad dobré mít svého architekta. Připomíná, že zásahy slovinského architekta Jože Plečnika, který sloužil za prezidenta T. G. Masaryka, obdivují na Pražském hradě dneska lidé z celého světa.

„Samozřejmě každý prezident se o tom musí rozhodnout sám. Takže někteří prezidenti hradního architekta měli, kromě T. G. Masaryka to byl Edvard Beneš, který si vybral architekta Pavla Janáka, jehož rekonstrukční práce jsou rovněž hodnoceny jako velký úspěch, později v 60. letech za Antonína Novotného měl Hrad také architekta, v dalších obdobích ale ta funkce nebyla obsazena. Naposledy pak byla obsazena v éře Václava Havla. To byl architekt Bořek Šípek,“ připomněl Lukeš.

Zdeněk Lukeš | Foto: Ian Willoughby, Radio Prague International

Hradní architekt podle něj musí člověk, který je dokonale seznámen s celou historii Pražského hradu.

„Protože tady máme památky ze všech možných období ve všech možných architektonických stylech od románského až po současnou architekturu. Je to nesmírně cenné území, které je v městské památkové rezervaci, je to památka UNESCO, přichází sem návštěvníci z celého světa. S tím vším se ten architekt musí seznámit a taky s tím, jak se objekty využívají, případě pro ně hledat třeba lepší náplně a podobně,“ vysvětlil.

Josef Pleskot je podle něj vhodný kandidát. „Je to velmi respektovaná osobnost, je to člověk velice vzdělaný. Známe se spolu už od doby studií, jsme spolužáci, a vím, že vždycky měl velký zájem o výtvarné umění. Myslím si, že je to člověk senzitivní, který by na Pražském hradě mohl udělat dobrou práci,“ věří.

Josef Pleskot | Foto: Elena Horálková, Český rozhlas

Jak se Josef Pleskot s výzvou vypořádá, se teprve uvidí. Jedno je jasné – nově zvolený prezident Petr Pavel už v Českém rozhlase naznačil, že během svého funkčního období rád podpořil nějaké odvážnější architektonické projekty.

„Myslím, že naši architekti mají v této oblasti co nabídnout a je škoda, že někdy tím, že se držíme příliš zpátky, nedáváme prostor nejenom k tomu, abychom přitáhli více turistů nebo i odborníků, kteří by uznávali naší architekturu, ale zároveň abychom také mohli být třeba hrdí na nějakou odvážnou architektonickou stavbu.“