Festivaly před ruským velvyslanectvím v Praze zahrají proti násilí na Ukrajině

Zástupci festivalů United Islands of Prague a Metronome Prague připomenou 24. února koncertem před ruským velvyslanectvím v Praze výročí dvou let od vpádu Ruska na Ukrajinu. Akce má název Noise for Ukraine. ČTK o tom za pořadatele informoval Martin Štěrba. Organizátoři Noise for Ukraine se připojují k dalším občanským a kulturním aktivitám Dne za Ukrajinu. Jeho součástí bude i sobotní benefiční Koncert pro všechny slušný lidi ve Fóru Karlín, kde vystoupí Chinaski, Pokáč a Kašpárek v rohlíku. "Zvláštní vystoupení umístěné přímo před velvyslanectvím v ulici Ukrajinských hrdinů bude hlasitým vyjádřením našeho trvalého nesouhlasu vůči ruské agresi na Ukrajině a s nedodržováním lidských práv, což v těchto dnech opět vidíme v přímém přenose. Akcí také vzdáváme hold ukrajinským hrdinům, kteří již dva roky bojují nejen za svobodu Ukrajiny, ale svobodu nás všech," uvedl producent festivalů United Islands a Metronome Prague David Gaydečka. Ve dvou hodinách zahraje například kapela What's In The Box, kterou doplní ruští písničkáři Alexej Ušarovský a Nikolaj Jakimov a také DJ Negative.

Druhé výročí války na Ukrajině připomenou v metropoli také kina nebo divadla. Zapojí se například Městská divadla pražská projektem Měsíc Ukrajiny. Divadlo Na zábradlí odehraje 23. února inscenaci románu Lva Nikolajeviče Tolstého Vzkříšení. V pražských kinech běži do 29. února přehlídka současné ukrajinské filmové tvorby Kinowar. Nabídne předpremiérovou projekci čtyř filmů - Láska nade vše, Jaro v Buči, Den na Ukrajině a 20 dní v Mariupolu.