Fiala a Lipavský odmítli, že by česká vláda zasahovala do záležitostí Slovenska, jak tvrdí Fico

Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) důrazně odmítl, že by česká vláda zasahovala do záležitostí Slovenska. Reagoval na to, že slovenský premiér Robert Fico v pátek opět obvinil Českou republiku, že její politici a média zasahují do vnitřních záležitostí Slovenska. Premiér Petr Fiala (ODS) označil obvinění za absurdní. Lipavský ve vyjádření na síti X také poděkoval českému velvyslanci v Bratislavě Rudolfu Jindrákovi za práci na vzájemných vztazích. Robert Fico výrok pronesl na schůzce s diplomaty, jmenovitě oslovil právě přítomného velvyslance Jindráka. "Pane velvyslanče, nerozumím zasahování české politické scény a mediální scény do vnitropolitických záležitostí Slovenské republiky. Není správné, když z druhé strany Moravy přicházejí na adresu slovenské vnitropolitické situace jakékoliv postoje, pohledy nebo doporučení," uvedl Fico. Zvláště kritizoval česká média za obraz, který podle něj vytváří o slovenské politické reprezentaci. "Ten je daleko za únosností a jakoukoliv představou o slušnosti," tvrdil Fico, který dlouhodobě kritizuje i některá slovenská média.

"Obvinění ze strany Roberta Fica, že ČR zasahuje do záležitostí Slovenska, je absurdní. Pokud tím slovenský premiér ovšem nemyslí to, jak ho Andrej Babiš podpořil před posledními slovenskými volbami," uvedl Fiala na síti X.

"Česko je demokratická společnost a k tomu patří i svoboda slova. Důrazně odmítáme, že by česká vláda zasahovala do záležitostí Slovenské republiky. Nestavme umělé zdi mezi naše národy," reagoval ministr Lipavský.