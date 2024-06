Fiala: Česko s Ukrajinou podepíší bezpečnostní dohodu 18. července v Londýně

Česko a Ukrajina podepíší bezpečnostní dohodu ve čtvrtek 18. července na summitu Evropského politického společenství v Londýně. Na síti X to dnes oznámil premiér Petr Fiala (ODS). S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským se ve čtvrtek shodli na tom, že obě strany dokončí jednání o textu dohody před summitem Severoatlantické aliance (NATO) ve Washingtonu, který se koná druhý červencový týden. O bezpečnostní dohodě hovořil už prezident Petr Pavel v dubnu po summitu iniciativy Trojmoří ve Vilniusu. Řekl tehdy, že by mohla být uzavřena v květnu nebo červnu. Text dohody se nicméně stále finalizuje. Kyjev podle ukrajinské prezidentské kanceláře dosud uzavřel 19 takových bilaterálních dohod, několik dalších plánuje podepsat v následujících měsících. Učinil tak například se Spojenými státy, s Británií, Německem, Francií nebo Itálií. Téměř jistě ještě do summitu NATO ji podle premiéra Donalda Tuska s Ukrajinou podepíše také Polsko. Dohodu, která slibuje pokračování vojenské i další pomoci Kyjevu, který se už před dva roky brání ruské agresi, podepsala Ukrajina ve čtvrtek i s celou Evropskou unií.