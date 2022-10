Fiala: Česku v energetickém balíku EK chybí zastropování ceny plynu pro výrobu elektřiny

Česku v novém energetickém balíku Evropské komise (EK) chybí explicitní návrh na zastropování ceny plynu určeného pro výrobu elektřiny. Na jednání sněmovního evropského výboru to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Poslancům představil pozici ČR pro zasedání Evropské rady v Bruselu, které se uskuteční ve čtvrtek a v pátek. Předseda vlády doufá, že se návrh komise ještě v tomto ohledu posune. EK navrhla vytvořit mechanismus, který by v nadcházející zimě umožnil dočasně omezit velkoobchodní cenu plynu. Klíčovými prvky jsou podle Fialy společné nákupy plynu, vytvoření alternativní referenční hodnoty pro výpočet ceny plynu, mechanismus cenové korekce pro případy extrémních výkyvů na trhu, posílení solidarity mezi členskými státy v případě výpadku dodávek a návrhy na úspory například pro veřejné budovy. Česko by si podle Fialy představovalo rychlejší a o něco razantnější postup a návrhy, na druhé straně se ale ochota států EU vůbec debatovat o společném řešení vysokých cen energií vyvíjí v čase. Zatímco na jaře k tomu nebyla vůle u většiny věcí, na přelomu srpna a září se situace zlomila i u velkých států.