Ceny energií letí nahoru. Distributoři musí do roku 2027 nainstalovat chytré elektroměry

Radek Hábl | Foto: archiv Radka Hábla

Spotřebované množství elektřiny si každý měsíc kontroluje asi pětina domácností. Čtvrtletní přehled pak má každá osmá. Řada lidí uvedla, že kdyby spotřebu viděli v penězích a ne jen v kilowatthodinách, dokázali by ji upravit nebo omezit.

Ukázal to průzkum agentury PAQ Research pro Institut prevence a řešení předlužení. Podle jeho ředitele Radka Hábla pak může při vyúčtování přijít překvapení.

"Pokud růst cen nereflektují ve svých měsíčních zálohách, to znamená, že si je nezvýšili, tak je téměř jistě při ročním zúčtování čeká poměrně veliký šok. To se samozřejmě netýká lidí, kteří mají ceny zatím zafixované na starých cenách, těm se to zvýšení cen projeví o něco později," připomíná Radek Hábl.

Problémy mají tři čtvrtiny nízkopříjmových domácností

Ilustrační foto: Michelle Robinson, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

Problémy s cenami energií má 75 procent nízkopříjmových domácností. Mezi těmi pod hranicí chudoby, je to dokonce 9 z 10 domácností. A jak to řeší?

"U těch nízkopříjmových je to snižování kvality potravin, nebo přímo omezování potravin i léků. U těch nejchudších, kde už nemají co omezovat, tak tam se nejčastěji zvažují nějaké půjčky, ať už nebankovní nebo v rodině, hledání druhé, třetí práce, brigády."

Problémy začíná mít i střední třída. Podle průzkumu má problém s dražšími energiemi 41 procent domácností s nadstandardními příjmy. To u žen v Česku znamená 32 tisíc korun, u mužů 37 tisíc. Šetří na věcech, jako je návštěva restaurací, kin, cestování a podobně.

Chytré elektroměry dostanou nejdřív zákazníci s větší spotřebou

Ilustrační foto: ČT24

České domácnosti dostanou chytré elektroměry. Distributoři elektřiny musí do roku 2027 nainstalovat chytré elektroměry zákazníkům, jejichž roční spotřeba přesahuje 6 MWh. V Česku to má být kolem milionu nových zařízení. Od roku 2027 přijdou na řadu domácnosti s menší spotřebou. Průběžné sledování nákladů na energii je podle Radka Hábla jako klíčové pro lepší regulaci.

Technici z Ústavu telekomunikací VUT už teď vyvinuli komunikační jednotku, pomocí které lze z tradičního elektroměru udělat zařízení schopné komunikovat na dálku. Z "hloupého" elektroměru tak má jít udělat "chytrý". Přídavný modul komunikuje přes sítě internetu.

Daniel Hůle | Foto: Bohumila Reková, Český rozhlas

Ke snížení cen za elektřinu by měl přispět i speciální tarif na energii, který by měl být hotový do konce srpna. Jeho parametry však zatím nebyly představeny. Představa je taková, že do určité spotřeby by lidé platili jen 80 procent z ceny. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni je ale i tohle moc.

"Problém je, že ten tarif, o kterém je teď řeč, tak ta základní spotřeba bude mít slevu 20 procent. Když si vezmete, že červencová cena plynu bude u většiny společností bude čtyřnásobná oproti situaci před rokem, tak ta dvacetiprocentní sleva je hrozně málo."

Ceny se zvyšují, Češi reálně chudnou

Petr Fiala | Foto: Úřad vlády ČR

Premiér Petr Fiala (ODS) minulý týden při interpelacích ve Sněmovně řekl, že stát chce na pomoc občanům použít i dividendy energetické společnosti ČEZ, ve které je stát se 70 procenty akcií majoritním akcionářem.

Češi reálně zchudli. Podle posledních údajů sice průměrná mzda vzrostla, ale po započtení inflace mzdy klesly o 3,6 procenta. Vysoká inflace bude podle ekonomů růst mezd znehodnocovat celý letošní rok, přičemž v druhém čtvrtletí lze čekat ještě větší reálný pokles.