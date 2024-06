Fiala: ČR se závislosti na ruské ropě zbaví nejpozději do poloviny příštího roku

Česká republika se závislosti na ruské ropě zbaví nejpozději do poloviny příštího roku. O zrušení výjimky na dovoz ruské ropy chce premiér Petr Fiala (ODS) požádat ihned poté, co bude dokončen projekt rozšíření italského ropovodu TAL. Práce na něm se nyní naplno rozběhly. Technologické úpravy budou hotové do konce letošního roku. Následovat budou dokončovací práce a provozní testy. Na ruské ropě z ropovodu Družba nebude ČR závislá po 60 letech, řekl dnes Fiala po setkání s vedením státní společnosti Mero v Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves.

Rozšířený ropovod ročně do Česka přivede o čtyři miliony tun ropy ročně navíc. Pokryje to spotřebu obou rafinerií v Litvínově i Kralupech nad Vltavou. Loni přiteklo do českých rafinérií 7,4 milionu tun ropy, z toho přibližně 58 procent tvořila ropa z ropovodu Družba, který vede z Ruska. Zbytek tvořily dodávky z německého ropovodu IKL, jenž navazuje na italský ropovod TAL.