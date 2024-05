Fiala kvůli útoku na Fica nechystá změny ve svém chování a stylu práce

Premiér Petr Fiala (ODS) v souvislosti se středečním útokem na slovenského předsedu vlády Roberta Fica řekl, že nebude měnit své návyky a způsob práce. Politik má chodit mezi lidi a diskutovat s nimi, uvedl Fiala poté, co na úřadu vlády uvedl do funkce nového ministra pro vědu Marka Ženíška (TOP 09). Událost na Slovensku je ale příležitostí pro všechny, kdo oslovují veřejnost, aby přemýšleli nad svými kroky a odpovědností za to, jaká je společenská atmosféra. Demokracie musí být střetem názorů a programů, ale ne něčím, co otevírá dveře pro násilí, dodal premiér.

Fica ve středu při výjezdním zasedání vlády v Handlové postřelil 71letý muž, kterého policie a ochranka zadržely přímo na místě činu. Fico podstoupil pětihodinovou operaci, podle ministra obrany Roberta Kaliňáka je stav předsedy vlády stabilizovaný, ale vážný. "Slyšíme rádi zprávy, že stav premiéra je stabilizovaný, věříme, že se jeho zdravotní stav bude nadále zlepšovat," uvedl Fiala. Bezpečnostní složky v Česku fungují velice dobře, reagoval Fiala na dotaz, zda ČR chystá nějaká přísnější bezpečnostní opatření. "Mají moji plnou důvěru, jsou to profesionálové. Pokud dospějí k tomu, že je potřeba udělat nějaká opatření, nepochybně je udělají nebo doporučí," dodal.