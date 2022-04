Fiala: Od půlnoci končí povinnost nosit roušky a respirátory v hromadné dopravě

Od dnešní půlnoci skončí povinnost nosit kvůli šíření koronaviru roušky a respirátory v hromadné dopravě. Premiér Petr Fiala (ODS) to oznámil na tiskové konferenci po jednání vlády. Zakrývání dýchacích cest zůstává dál povinné jen ve zdravotnických zařízeních a lůžkových zařízeních sociální péče. Tam by měly podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) zůstat zřejmě do přelomu dubna a května.

"Po dvou letech máme možnost si užít normální Velikonoce bez omezení a opatření. Přesto prosíme všechny, aby se nadále chovali rozumně a zodpovědně," uvedl Fiala. Ministr Válek už dopoledne při příchodu na jednání vlády uvedl, že nošení respirátorů dál doporučuje v místech, kde je větší koncentrace lidí. Vládě podle premiéra zmírnění opatření umožnila zodpovědnost občanů, očkování, správně nastavená opatření a klesající počty nových případů koronaviru. V ostatních veřejných vnitřních prostorech, jako jsou například obchody nebo úřady, skončila tato povinnost v polovině března.