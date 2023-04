Fiala: Ropa z Kazachstánu by mohla snížit českou závislost na ruské ropě

Ropa z Kazachstánu by mohla přispět k zajištění energetické bezpečnosti České republiky. Řekl to premiér Petr Fiala po jednání s kazachstánským prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem a premiérem Alichanem Smajlovem v Astaně. Díky ropě z Kazachstánu by Česko mohlo podle Fialy snížit svou závislost na ruské ropě. Ta v současnosti představuje asi polovinu tuzemské spotřeby. „Ropa z Kazachstánu má pro nás do budoucna velký potenciál, protože jsme zatím zhruba z 50 procent závislí na ruské ropě a potřebujeme tuto závislost co nejrychleji zmírnit,“ uvedl český premiér. Z Kazachstánu by mohlo Česko v budoucnu dovážet i uran, který je potřeba pro chod jaderných elektráren, řekl Fiala pro televizi Prima.