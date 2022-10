Fiala se udílení vyznamenání zúčastní, selektivní zvaní hostů se mu ale nelíbí

Premiér Petr Fiala (ODS) se v pátek zúčastní udílení státních vyznamenání na Pražském hradě. Selektivní přístup prezidenta Miloše Zemana ke zvaní hostů se mu ale nelíbí. Uvedl to na facebooku. Nejde podle něj o soukromou Zemanovu oslavu, ale o tradiční akci k výročí vzniku samostatného a demokratického Československa. Server iROZHLAS.cz o víkendu uvedl, že pozvání nedostali předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), Miloš Vystrčil (ODS), který by měl pokračovat jako předseda Senátu, či předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (KDU-ČSL), která s ohledem na nedávné volby vykonává pravomoci předsedy horní komory, se udílení vyznamenání nezúčastní. Vadí jí to, že Pražský hrad na ceremoniál nepozval některé ústavní činitele. Fiala připomněl, že výzvy k ignorování ceremoniálu obdržel i před březnovým předáváním vyznamenání. Tehdy někteří z pozvaných hostů nedorazili kvůli nesouhlasu s dřívějšími Zemanovými názory na ruského prezidenta Vladimira Putina. Fiala se ale zúčastnil, své rozhodnutí tehdy označil za principiální.