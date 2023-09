Fico kritizoval českého prezidenta Pavla kvůli výroku o možném narušení vztahů

Bývalý slovenský premiér a předseda strany Směr-SD Robert Fico kritizoval českého prezidenta Petra Pavla kvůli údajnému zásahu do kampaně před slovenskými parlamentními volbami. Pavel tento týden řekl, že by návrat Fica do čela slovenské vlády mohl vést k narušení česko-slovenských vztahů, a to kvůli jeho výrazně odlišným názorům, především v zahraniční politice. Fico to na videu, které zveřejnil na facebooku, odmítl. Připustil ovšem, že se s Pavlem rozchází v názoru na válku na Ukrajině.

Pavel tento týden při návštěvě New Yorku řekl novinářům, že některé Ficovy názory odpovídají spíše ruské propagandě. Návrat Fica do čela vlády by podle něj mohl mít dopad na vztahy mezi Prahou a Bratislavou. Předčasné parlamentní volby se budou na Slovensku konat už v sobotu. Fica před volbami tento týden podpořili bývalí čeští prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman.