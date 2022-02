Francie a evropské země včetně ČR stáhnou vojáky z Mali

Francie, její evropští partneři a Kanada ze západoafrického Mali stáhnou své vojáky, kteří tam v rámci operace Barkhane a mise Takuba bojují s islamistickými milicemi. Důvodem jsou zhoršující se diplomatické vztahy s malijskou vládnoucí juntou, napsala s odvoláním na dnešní společné prohlášení zemí agentura AFP.

Podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) také Česko odvolá své vojáky, kteří působí v misi Takuba v Mali. "My jsme dokonce měli na podzim této misi velet, bohužel se to již nestane," řekla Černochová novinářům po zasedání s kolegy z NATO v Bruselu. Stahování české armády podle ní začne v příštích týdnech. Ministryně nevyloučila nasazení českých vojáků z Takuby v jiné zemi regionu, musela by to však nejprve schválit vláda i parlament.

Mise Takuba v západoafrické zemi působí z francouzské iniciativy od roku 2020, podílí se na ní zhruba 14 evropských zemí včetně České republiky. Česká armáda do ní vyslala několik desítek příslušníků speciálních sil z Prostějova, přesný počet nasazených armáda neuvádí. Podle mandátu schváleného vládou a Parlamentem ale v misi mohlo působit až 60 vojáků.