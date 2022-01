Gazdík: Podoba testování ve školách se v příštích 14 dnech měnit nebude

Podoba testování ve školách se v příštích dvou týdnech měnit nebude. MInisterstvo školství vyjednává s ministerstvem zdravotnictví o nastavení testů po polovině února či o režimu po skončení testování. Novinářům to dnes v pražské škole pro sluchově postižené řekl ministr školství Petr Gazdík (STAN). Rozdával tam školákům a školačkám pololetní vysvědčení.

Podle epidemiologa Romana Prymuly plošné testování už v této fázi epidemie při rozšíření omikronu nedává smysl a mělo by se zrušit. Podle primářky kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka Hany Roháčové by se měli testovat jen lidé s příznaky covidu. Řekli to v neděli v debatě televize CNN Prima News. Experti zmínili i potřebnost očkování.