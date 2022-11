Hackathon vyhrál nápad na senzor pro sledování hladiny cukru u diabetiků

Podkožní senzor, který usnadní život pacientům s cukrovkou, se stal nejlepším nápadem pátého ročníku akce European Health Hackathon (EHH), kterou o víkendu hostil Institut klinické a experimentální medicíny v Praze (IKEM). Na druhém místě se umístilo řešení pro včasnou identifikaci chronického onemocnění ledvin na základě analýzy dat. Třetí místo obsadil nápad na aplikaci, která upozorní, že někdo v okolí potřebuje resuscitaci. Výsledky dnes v tiskové zprávě oznámili organizátoři akce.

Vítězný projekt vytvořil český hackerský tým nazvaný SZN ve složení Dušan Klíma, Martin Fejt a Petr Kramara. Jeho řešení nazvané DiApp by do budoucna mohlo usnadnit průběžné sledování hladin cukru u hospitalizovaných pacientů. "Pro nemocné to bude znamenat, že místo čtyř až šesti píchnutí do prstu za den by při příjmu dostali podkožní senzor na měření hladiny cukru, uvedl vedoucí ambulance Kliniky diabetologie IKEM Robert Bém. Ocenil, že řešení přináší větší bezpečnost pacientů, ale také usnadní práci zdravotnickému personálu.

Druhé místo získal česko-slovenský hackerský tým ettioled, který vymyslel řešení zvané CKD-xgBoost. To dokáže z dat identifikovat potenciální pacienty s chronickým onemocněním ledvin. "Význam této aplikace nespočívá pouze v detekci bezpříznakových pacientů, kteří dosud neví o svém onemocnění ledvin, ale také šanci nasadit inovativní léky, které zpomalí postup chronických onemocnění ledvin a oddálí případnou dialýzu, popřípadě transplantaci," zhodnotil nápad přednosta Transplantačního centra IKEM Ondřej Viklický.