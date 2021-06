Hamáček podal žalobu na Seznam Zprávy kvůli reportáži o cestě do Moskvy

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) podal kvůli článku o své cestě do Moskvy civilní žalobu na server SeznamZprávy. Informoval o tom web CNN Prima News, Hamáček Českému rozhlasu informaci potvrdil. SeznamZprávy v textu uvedly, že vicepremiér chtěl odletět do Moskvy vyměnit informace o výbuchu muničního skladu ve Vrběticích za vakcínu proti covidu-19 Sputnik. Hamáček nařčení odmítá a po serveru chce odškodnění 10 milionů korun. Peníze by podle svých slov věnoval nadaci hasičů a policistů.

Hamáček už v květnu podal na autory reportáže Janka Kroupu a Kristinu Cirokovou trestní oznámení. Šéfredaktor SeznamZpráv Jiří Kubík k tomu řekl, že je připravený pravdivost uvedených informací před soudem dokázat.