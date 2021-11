Hejtmani s vládou se shodli, že nouzový stav nyní není třeba, uvedl Kuba

Hejtmani se na dnešním jednání se zástupci vlády v demisi shodli, že kvůli stavu epidemie covidu-19 není potřeba nyní vyhlásit nouzový stav. Na twitteru to po schůzce uvedl předseda Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Za vhodnou by považovali úpravu pandemického zákona, aby umožňoval na území postižených krajů aktivovat nutná opatření, doplnil Kuba. Vyhlášení nouzového stavu považovala za vhodné část hejtmanů kvůli situaci v jejich regionech. Podle pondělního stanoviska ministerstva vnitra, které zaznělo na Ústředním krizovém štábu (ÚKŠ), však měly kraje nejprve zvážit, zda nevyhlásit na svém území stav nebezpečí. Pokud by nestačil, mohli by kabinet požádat o nouzový stav.

S hejtmany budou jednat i předsedové stran pětikoalice Spolu s Piráty a Starosty.