Hladík: Vyřešíme růst výdajů na obranu bez zvyšování schodku rozpočtu

Vláda je schopná vyřešit zvýšení výdajů na obranu v letošním roce na dvě procenta HDP ve stávajícím rozpočtu. Nebude kvůli tomu potřeba zvýšit schodek či měnit zákon o státním rozpočtu. V diskusním pořadu Otázky Václava Moravce to řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Podle informací ČT by bylo třeba v letošním rozpočtu najít až osm miliard Kč. "Řešíme rozpočet průběžně, uvidíme, kolik bude potřeba, abychom dosáhli dvou procent HDP rozpočtu na obranu. Předpokládám, že to jsme schopni vyřešit v rámci stávajícího nastavení rozpočtu, nebude potřeba zvyšovat schodek měnit zákon o státním rozpočtu," uvedl Hladík.

Vládní rozpočtová rezerva je rozpuštěná, připomněl místopředseda sněmovny Aleš Juchelka (ANO). V otázce rozvolnění rozpočtových pravidel neví, jaký je postoj stínové ministryně financí Aleny Schillerové (ANO). "Postupnému zvyšování výdajů na obranu se nebráníme, ale musí to být účelné. Nechceme, aby to šlo na úkor poklesu reálných mezd občanů," doplnil. V letošním roce by měl stát hospodařit s příjmy 2,086 bilionu korun a s výdaji 2,327 bilionu korun. Naplánovaný schodek činí 241 miliard korun. Loni skončil rozpočet v deficitu 271,4 miliardy korun. Byl to nejlepší výsledek od začátku pandemie covidu-19, ale zároveň pátý nejhlubší schodek v historii Česka.