Hladiny řek se po vydatných deštích mohou zvýšit

Hladiny řek na východě Čech se po vytrvalých deštích během dne zvýšily. Některé dosáhly nejnižšího, prvního povodňového stupně - třeba Labe ve Špindlerově Mlýně, Divoká Orlice v Orlickém Záhoří a Jevíčka v Chornici. Hladiny tam ale opět klesly na normální stav.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) upozorňuje, že řeky a potoky odvodňující Beskydy, Jeseníky, Orlické hory, Krkonoše a část Českomoravské vrchoviny mohou v neděli a v noci na pondělí vystoupat na první povodňový stupeň. Silně by mělo pršet zejména na horách na severovýchodě Česka a části Českomoravské vrchoviny.

Silný déšť dorazil do Česka v sobotou. Na severu a severovýchodě země do nedělního poledne spadlo od 15 do 40 litrů vody na metr čtvereční, v horských oblastech až 70 litrů, uvádí ČHMÚ. Srážky budou během nedělního večera postupně slábnout.