Hlavní hygienička: Ve více než 60 procentech školních jídelen se výrazně přesoluje

Ve více než 60 procentech školních jídelen se výrazně přesoluje. Na konferenci Potravinářské komory ČR na to upozornila hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Hygienická služba ČR už v dubnu upozorňovala na to, že monitoring ve 165 školních jídelnách v loňském roce ukázal, že jen 11 procent z nich dodržuje standardy doporučené Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Svrčinová uvedla, že se dále bude věnovat vzdělávání pracovníků ve školním stravování a kontroly by se měly i v budoucnu vrátit do škol, kde se sůl nadužívala. Češi jsou podle ní stále zvyklí solit více, než je nutné. Řada lidí například jídlo solí i předtím, než ho vůbec ochutná, poznamenala. Upozornila na to, že když se děti naučí jíst velmi slaná jídla v nízkém věku, budou v tom pokračovat i v dospělosti. "Ve většině školních kuchyní se sůl vůbec neváží, solí se podle chuti, takže dávka soli v mnoha případech závisí na tom, na co jsou kuchařky zvyklé," doplnila Svrčinová. Jako problematické označila také to, že školní kuchyně neumí nahrazovat při dochucování sůl například kořením nebo bylinkami. Poznamenala, že v jednom roce nelze obejít všechny školní jídelny, protože v ČR je téměř 9000 školních kuchyní a podobných zařízení.