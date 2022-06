Hlubuček rezignoval na funkci náměstka pražského primátora a člena rady města

Petr Hlubuček (STAN), který je mezi obviněnými v souvislosti s hospodařením pražského dopravního podniku (DPP), rezignoval na funkci náměstka pražského primátora, člena rady hlavního města a člena dozorčí rady Pražských služeb. ČTK to řekla mluvčí pražského hnutí STAN Šárka Kuželová. Už ve středu Hlubuček po výzvě vedení strany rezignoval na všechny stranické funkce včetně pozice na kandidátce STAN pro podzimní volby do zastupitelstva, kde figuroval na třetím místě. Hnutí STAN mu pozastavilo členství. Hlubuček se vzdal také členství v dozorčí radě DPP. "Bohužel v současné době není možné publikovat detaily z usnesení o zahájení trestního stíhání. Takový postup by mohl mařit probíhající trestní řízení. Jsem však klientem zmocněn uvést, že popis jednání klienta obsažený v usneseni o zahájení trestního stíhání se skutečně diametrálně liší od toho, jak je klient a jeho role v kauze DP, na základě informací uniklých od médií, veřejně prezentována. Lze tedy jen apelovat, aby i v případě Ing. Hlubučka jako osoby veřejného zájmu byl respektován princip presumpce neviny," uvedl Hlubučkův obhájce Lukáš Trojan. Hlubuček v tiskové zprávě uvedl, že se rozhodl rezignovat poté, co se jeho setrvání ve funkci stalo zástupným tématem některých členů zastupitelstva hlavního města pro nedůvodnou politickou kritiku hnutí Starostové a nezávislí.