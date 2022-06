Soud poslal do vazby bývalého náměstka pražského primátora Hlubučka v kauze korupce v DPP

Soud poslal do vazby bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (STAN) v kauze korupce v pražském dopravním podniku. Novinářům to na místě řekl dozorující státní zástupce Adam Borgula. Ten předtím uspěl i s dalším návrhem na vazbu, který se podle některých médií týkal podnikatele Zakaríi Nemraha. O třetím, posledním návrhu zatím soud nerozhodl. Obvodní soud pro Prahu 9 dospěl u Hlubučka i druhého obviněného k závěru, že by mohli uprchnout nebo ovlivňovat dosud nevyslechnuté svědky. "Podle mého je dána reálná obava, že by se mohli vyhýbat stíhání," poznamenal o nich Borgula. Upřesnil, že trestní stíhání v kauze bylo zatím zahájeno proti deseti lidem. Policie je viní z účasti na činnosti organizované zločinecké skupiny či z úplatkářství.

Český rozhlas z policejního obvinění zjistil, že „organizovaná zločinecká skupina“ ovlivňova tři velké zakázky. Údajně chtěla milionové úplatky.