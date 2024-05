HN: Ministerstvo chce zřídit všeobecná lycea, ne tak náročná jako gymnázium

Ministerstvo školství plánuje zřídit všeobecná lycea. Nový obor by mohl být alternativou všeobecného vzdělávání při současné vysoké poptávce po gymnáziích. Nebyl by výběrový a výuka na něm by nebyla tak náročná. Hospodářským novinám (HN) to řekl náměstek ministra školství Jiří Nantl (ODS). Alespoň zkušebně by se podle něj první všeobecná lycea mohla otevřít od školního roku 2025/2026.

"Snažíme se zuby nehty vymyslet školu, která nerozčílí ambiciózní rodiče, kteří si zakládají na tom, že jejich dítě chodí na gymnázium. Pro ty, kteří chtějí všeobecně vzdělávací školu, i stejně kvalitní, by mohlo být právě všeobecné lyceum," řekl deníku analytik výzkumné organizace PAQ Research Jan Zeman.

Všeobecná lycea by měla nabízet v prvních dvou letech všeobecné vzdělání, ve vyšších ročnících by si pak studenti mohli zaměření zvolit. Podle ministra školství Mikuláše Beka (STAN) by si žáci mohli vybrat třeba technické či ekonomicko-společenské zaměření nebo profesní modul, který bude odpovídat průmyslové škole či učebnímu oboru. Nantl míní, že by poté mohli pokračovat buď na vysokou školu, nebo si už při studiu dodělat kvalifikaci ve vybraném oboru. V současné době si lze kvalifikaci doplnit po ukončení školy.