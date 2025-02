Hospodářský výbor podpořil návrh na zákaz mařičů energií

Poslanci možná zakážou používání takzvaných mařičů energie. Jde o zařízení, která mění přebytečnou energii na teplo bez dalšího využití. Na vyšší zájem distributorů o mařiče upozornil Radiožurnál už dřív. Podle ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka z hnutí STAN bude zákaz mařičů součástí novely, která má zrychlit výstavbu paroplynových elektráren. A sněmovní výbor tento pozměňovací návrh podpořil. Pokud by distributor mařič bez dalšího využití spotřebované elektřiny používal, tak by mu hrozila až pětimilionová pokuta. Podle dřívější novely, kterou už poslanci schválili, je možné ukládat elektřinu do baterií taky spotřebitelům, kteří nejsou připojeni ke zdroji.