Hubáčková: O kotlíkové dotace budou moci žádat domácnosti s nižšími příjmy

O takzvané kotlíkové dotace budou moci v novém dotačním kole žádat domácnosti s nižšími příjmy. Peníze na výměnu starého kotle za tepelné čerpadlo či kotel na biomasu mohou získat žadatelé s příjmem do 14.242 korun na osobu měsíčně. Dorovnat se může 95 procent nákladů až do 130.000 korun u kotle na biomasu a až do 180.000 korun u tepelného čerpadla. Dotační program na tiskové konferenci představili ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Na dotace se nyní vyčlenilo 5,5 miliardy korun.

S plánem na dotace pro domácnosti s příjmem do 14.242 korun přišlo ministerstvo životního prostředí už v minulém volebním období pod vedení Richarda Brabce (ANO). Loni kraje zjišťovaly, zda by byl o tuto podporu zájem. Letos se program spouští. Podle Jurečky úřady práce začnou cíleně oslovovat lidi, kteří pobírají podporu na bydlení a mají doma kotel. Rozesílat jim budou e-maily.