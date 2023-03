Hudební festival TrutnOFF bude po sedmi letech opět v Trutnově, dosud byl v Brně

Multižánrový hudební festival TrutnOFF bude letos opět v Trutnově v areálu Bojiště, kde se naposledy konal v roce 2016. Poslední tři roky pořádali festival v Brně. K návratu do Trutnova pořadatele festivalu pozvala trutnovská radnice, uvedli dnes organizátoři v tiskové zprávě. Město Brno festivalu pro letošní rok nevyčlenilo žádné peníze a v areálu, kde se festival konal, se rozhodlo stavět.

Festival bude v Trutnově v tradičním srpnovém termínu od 17. do 20. srpna. Představit by se na něm mělo přes 60 kapel všech žánrů. "Z brněnského exilu se vracíme na svá původní loviště. Do místa zrodu, kde vše začalo. S návratem ke kořenům," uvedli pořadatelé. V Trutnově festival před lety skončil kvůli problémům s dějištěm a sporům s radnicí.