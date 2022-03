Humanitární vlaky z Česka na pomoc Ukrajině stojí kvůli chybě na Slovensku

V Košicích a jejich okolí zůstaly dnes stát dva vlaky, které vezou z České republiky humanitární pomoc Ukrajině a měly odvézt Ukrajince do Česka. Uvedl to zakladatel iniciativy Železnice pomáhá Albert Fikáček. Důvodem je podle něj administrativní chyba související s odbavením. Humanitární pomoc musí jet přes jiný přechod, Ukrajince je pak potřeba kontrolovat přímo na slovenských hrancích, což se dosud dělo až v České republice. Na Ukrajině podle Fikáčka na odvoz vlaky čekají stovky Ukrajinců, možná i přes tisícovku.

Do iniciativy Železnice pomáhá se zapojily například České dráhy, Arriva, ale i Fikáčkova brněnská společnost Gepard Express. Vlaky jezdí do ukrajinského Čopu. Za dobu války na Ukrajině, kterou minulý týden ve čtvrtek napadlo Rusko, odjela z ČR na Ukrajinu na podnět iniciativy už téměř desítka vlaků. Na Ukrajinu odvezla přes 180 tun humanitární pomoci. Zpět do ČR přivezla přes 3000 Ukrajinců.

Rusko napadlo Ukrajinu minulý týden ve čtvrtek. Boje si už vyžádaly mnoho obětí. Ze země prchlo přes milion a půl Ukrajinců. Většina zůstává v Polsku, jsou ale i v jiných zemích jako například na Slovensku nebo v České republice. V obklíčeném ukrajinském Mariupolu by dnes mělo v poledne začít dočasné příměří, které umožní evakuaci civilních obyvatel. Informovaly o tom světové agentury s odvoláním na zástupce městské správy Mariupolu.