Internetové seznamky využilo 75 pct Čechů, o čtvrtinu víc než před epidemií

Zájem Čechů o internetové seznamky během koronaviru stoupl. Zkušenost s on-line seznamování má v tuzemsku 75 procent lidí, před třemi roky to bylo o 16 procentních bodů méně. Ve světě se staly naprostým hitem videohovory, které u Čechů větší oblibu nezískaly. Vyplývá to z globálního průzkumu společnosti Kaspersky, do kterého se v Česku zapojilo přes 500 respondentů.

Zatímco jinde ve světě se chtělo setkat osobně jen 14 procent lidí kvůli koronavirovým rizikům, a v naprosté většině dali přednost chatování či telefonátům včetně videohovorů, v Česku volilo osobní setkání 29 procent uživatelů, což je nevíce ze všech zapojených zemí. Uživatelé z Česka se nejčastěji potkají s jedním nebo dvěma potenciálními partnery za měsíc. Češi zároveň také velmi málo řeší, zda má jejich nový protějšek očkování nebo negativní testy. Zajímá to jen každého pátého, zatímco ve světě je to přes 40 procent.