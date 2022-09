iROZHLAS: Ze schvalování ruské invaze na Ukrajinu policie obvinila zatím 40 lidí

Ze schvalování ruské invaze na Ukrajinu obvinila česká policie zatím 40 lidí. Celkem eviduje 76 takových případů. Nahlášených případů proti jarním měsícům ubylo. Napsal to server iROZHLAS.cz, kterému to řekl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Ruská armáda zahájila vpád na Ukrajinu letos 24. února. "Schvalování ruské agrese a ospravedlňování postupu ruské armády, tam máme 76 zahájených případů s tím, že ve 40 případech došlo ke sdělení obvinění konkrétní osobě," uvedl Moravčík. O možnosti stíhat schvalování ruského útoku na Ukrajinu informoval krátce po jeho začátku nejvyšší státní zástupce Igor Stříž. Poukázal při tom na paragrafy schvalování trestného činu a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. "Do současnosti evidujeme 267 případů, které máme označené příznakem Ukrajina," doplnil Moravčík. Podle něj se mezi tyto případy řadí také trestné činy majetkového charakteru, sprejerství nebo vyjadřování nenávisti vůči uprchlíkům. Z Ukrajiny jich do Česka před válkou utekly stovky tisíc, zejména žen a dětí.