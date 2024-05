Jablonecké muzeum vystavuje skleněné portréty osobností ze světa historie a kultury

Muzeum v Jablonci nad Nisou vystavuje cyklus portrétů osobností, které ze skla vytváří František Janák. Patří mezi hlavní exponáty aktuální výstavy v atypické skleněné přístavbě muzea, na níž kromě Janáka svoji tvorbu prezentují další dvě výtvarnice - Janákova manželka Martina Janáková a Alena Matějka. ČTK to řekl kurátor výstavy Petr Nový. Každý z vystavujících autorů se prezentuje odlišným způsobem. Asi největší část výstavy nazvané Soulad patří Janákovu cyklu portrétů lidí ze světa historie a kultury. Na výstavě tak mohou návštěvníci vidět jak portréty světově známých osobností, jako byli Karel IV., Rudolf II., Tomáš Garrigue Masaryk, Winston Churchill či Wolfgang Amadeus Mozart, tak také třeba básníka Bohuslava Reynka nebo výtvarného kritika Sergeje Machonina. Skleněné portréty tvoří Janák technikou tavené plastiky. "To znamená negativně vytvořený portrét v sádrové formě je otištěný do skla a tavený ve specifické sklářské peci," dodal kurátor.