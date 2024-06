Japonský miliardář zrušil cestu kolem Měsíce, které se měl účastnit český choreograf

Japonský miliardář Jusaku Maezawa zrušil misi dearMoon, která měla být první soukromě financovanou okružní cestou kolem Měsíce a v jejíž posádce vybrané z přibližně milionu uchazečů měl být také český choreograf Yemi A.D. Ten o zrušení cesty informoval ve videu na svém instagramovém profilu. Vesmírná výprava, kterou začal miliardář plánovat v roce 2018, se podle původního plánu měla uskutečnit do konce loňského roku na palubě rakety Starship vyvíjené společností SpaceX Elona Muska. V prohlášení se nezmiňuje, zda a kdy bude tým znovu usilovat o obnovení mise. "Mise dearMoon mi dala něco, co mi nikdo nemůže vzít. Dala mi sílu nebát se velkých snů, dala mi více odvahy jít vstříc nečekaným šancím a přivedla mi do života nové přátele," uvedl Yemi A.D. na instagramu. Dodal, že bude věřit své tvorbě a umění, aby jej přivedly k dalšímu cíli," ať už to bude další kosmické dobrodružství nebo učení humanoidních robotů řeči těla".