Jurečka: Minimální mzda by podle predikcí mohla v roce 2029 být 27.400 Kč

Minimální mzda by podle predikcí ministerstva financí mohla v roce 2029 činit zhruba 27.400 korun. Dostat by se měla na 47 procent průměrné mzdy. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Letos nejnižší výdělek dosahuje 18.900 korun, tedy asi 41 procent průměrné mzdy. Nové nastavení minimální mzdy upravuje novela zákoníku práce, kterou bude projednávat Sněmovna.

Po předvídatelném zvyšování minimální mzdy a nastavení její valorizace volali zaměstnavatelé i odboráři. Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) růst poměru k průměrné mzdě vítá. Požadovala ale 50 procent. Odbory však nesouhlasí s rušením zaručených výdělků ve firmách. To požadovali naopak podnikatelé. Jurečka už dřív řekl, že je nastavení výsledný kompromis.

Přiměřené minimální mzdy upravuje předloňská směrnice EU, kterou mají členské země promítnout do praxe do poloviny letošního listopadu. Předpis doporučuje nejnižší výdělek na 60 procentech mediánu hrubé mzdy či na 50 procentech průměrné hrubé mzdy.