Jurečka: Naše vláda povinné očkování nad 60 let zruší

Vznikající vláda Petra Fialy z ODS zruší povinné očkování proti koronaviru pro lidi nad 60 let a vybrané profesní skupiny. Ve vysílání České televize to řekl kandidát na ministra práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL. Pokud profesní organizace budou požadovat, aby v jejich oblasti bylo očkování povinné, Fialova vláda je vyslyší, dodal. Vyhlášku připravil ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch za hnutí ANO. Platit má od března a vedle seniorů nad 60 let se týká například hasičů, vojáků, policistů nebo lékařů. Podle Jurečky, který je zároveň členem AntiCovid týmu koalice Spolu, dosluhující kabinet tuto zásadní vyhlášku dostatečně neřešil s nastupující vládou.