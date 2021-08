K říjnovým sněmovním volbám se přihlásilo 22 seskupení

K letošním volbám do Sněmovny předložilo kandidátní listiny 22 volebních seskupení. Je jich zhruba o třetinu méně než při minulých volbách před čtyřmi roky. Tehdy dodalo kandidátky 31 stran a hnutí. Vyplývá to ze zjištění ČTK na krajských úřadech a pražském magistrátu. Podobně jako v minulých letech ne všechna seskupení přihlásila své adepty na poslance ve všech krajích. Největší výběr by mohli mít voliči v Praze a v Jihomoravském kraji, kde bylo podáno 21 kandidátek. Naopak v Karlovarském, Ústeckém, Libereckém a Královéhradeckém kraji se sešlo po 17 kandidátkách. Kandidátní listiny podle očekávání podaly všechny sněmovní strany, které podle průzkumů mají šanci znovu obsadit poslanecká křesla.