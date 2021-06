Kardinál Duka požehnal poutnímu areálu v Sázavském klášteře

Kardinál Dominik Duka dnes slavnostně požehnal obnovené farní části poutního areálu v Sázavském klášteře. Končí tam rozsáhlé opravy, trvaly více než dva roky a stály kolem 120 milionů korun. Úpravy se týkaly fary, kostela včetně krypty, torza gotického trojlodí s věží i nádvoří. Kompletně hotovo má být do konce června. Duka při mši mimo jiné připomněl význam českých zemských patronů včetně svatého Prokopa, prvního opata kláštera, při rozvoji státu.

Podle Duky je obnova Sázavského kláštera důkazem nesmírné spolupráce, a to nejen institucí, ale i všech, kteří se přímo na pracích podíleli. Kardinál dnes vyjádřil přání, aby v zahradě pro děti vzniklo zpodobení setkání svatého Prokopa a knížete Oldřicha právě jako symbol spolupráce církve a státu. "Ony (děti) si to odnesou do života. To je smysl poutních míst," dodal Duka.