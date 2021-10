Koalice Spolu začne ve středu jednat s uskupením PirStan o programu pro společnou vládu

Koalice Spolu s uskupením Pirátů a Starostů začne od středy pracovat na programu pro společnou vládu. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl lídr vítězné koalice Spolu Petr Fiala z ODS. Do té doby budou politici jednat uvnitř stran a koalic, v úterý by podle něj jednotlivé strany mohly znát vedení svých nových poslaneckých klubů. Předseda ODS taky prozatím upustil od žádosti o schůzku s prezidentem. Řekl, že s ohledem na zdravotní stav Miloše Zemana není nutné, aby se setkali okamžitě.

Fiala znovu vyloučil, že by o sestavení nové vlády chtěl jednat s hnutím ANO. Dodal, že si ani nedokáže představit, že by se člen hnutí stal předsedou sněmovny.