Komerční banka dostala od ČNB pokutu přes 7 milionů korun, za porušení pravidel u hypoték

Komerční banka dostala od České národní banky pokutu 7 a půl milionu korun. Důvodem je porušení zákona o spotřebitelském úvěru. Upozornil na to server Seznam Zprávy. ČNB tvrdí, že Komerční banka chtěla po klientech za předčasné splacení hypotéky uhradit víc peněz, než by měla - třeba i desetinásobek pravidelné splátky. Komerční banka si podle mluvčího Pavla Zúbka za svým postupem stojí. Má prý oporu v důvodové zprávě k zákonu, a nevylučuje proto, že se problém dostane i před soud. Banka nesnížila celkové náklady spotřebitelských úvěrů o výši úroku a dalších nákladů, které by klienti platili v případě, že by hypotéku předčasně nesplatili.

Už v únoru dostala za stejný prohřešek pokutu 5 milionů korun Modrá pyramida ze stejné finanční skupiny.