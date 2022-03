Komora: Z českých firem odešlo asi 15 procent ukrajinských pracovníků

Z českých firem podle aktuálního průzkumu Hospodářské komory (HK) zatím odešlo asi 15 procent ukrajinských pracovníků. Část jich bude možné nahradit uprchlíky, další zaměstnance bude třeba získat z jiných zemích jako je Moldavsko, Mongolsko nebo Kazachstán. Vláda by měla zajistit co nejrychlejší udělování pobytových i pracovních víz. Z důvodu očekávané silné vlny uprchlíků z Ukrajiny vznikají obavy, že kapacity úřadů budou nedostatečné. Na tiskové konferenci to dnes řekli zástupci HK. Odchod zaměstnanců z Ukrajiny se dosud dotkl přibližně 60 procent firem, které odpověděly v průzkumu. "Dvě třetiny respondentů se domnívají, že náhrada je možná a žádoucí, 19 procent se domnívá, že by odcházejí Ukrajince mohli nahradit zaměstnanci z jiných zemí," uvedl prezident HK Vladimír Dlouhý.