Vladimir Skachkov: Nejsme zvyklí žít v zemi, kde opravdu fungují zákony. To je hlavní problém naší integrace

Pochází z Ruska, většinu života ale Vladimir Skachkov prožil na Ukrajině. Před 17 lety přijel do Česka. Pracoval zde pro různé společnosti, naposled montoval sedadla do aut. Nyní pomáhá uprchlíkům v integraci do české společnosti. „Hlavní věc, kterou je potřeba cizincům vysvětlit, je systém fungování české společnosti. Naši krajané přijeli do země, kde nejsou zvyklí žít. Protože jsou zvyklí žít tam, kde zákony neplatí. Ale v Česku zákony fungují.“